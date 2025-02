Studenci w książkach. Jak radzą sobie z presją sesji?

Fot. pixabay.com / WOKANDAPIX (CC0 domena publiczna)

Poradzić sobie ze stresem w czasie sesji można, dzięki wyjściom z przyjaciółmi np. do teatru lub kina - radzi Dajana Bukowska z Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia.

Studenci ze Szczecina i regionu zaliczają kolejne egzaminy. Niektórzy przygotowują się do sesji poprawkowej.



Stres jest nieodłącznym elementem w tym czasie, ale studenci powinni się bardziej dystansować - tłumaczy Bukowska. Jednocześnie dodaje, że są też nerwy, które mogą dać pozytywny efekt.



- Ta sesja egzaminacyjna, ten deadline tak pobudza do tego, że oni są w stanie pochłonąć całą wiedzę w przeciągu dwóch, trzech dni i zdać spokojnie sesję. A są takie osoby, które rzeczywiście poprzez te nerwy zapominają całkowicie nawet alfabetu - dodaje Bukowska.



Spytaliśmy studentów, jak oni radzą sobie z presją. - Przede wszystkim nie zwlekać z nauką, nie zostawiać rzeczy na sam koniec - jak to często mamy w zwyczaju. Warto się wysypiać i dobrze jeść. - Myślę, że ta zasada wykonaj, napisz i zapomnij - to jest coś, o czym warto pamiętać. - Przede wszystkim regenerować się, wysypiać, odpoczywać, nie przejmować się i nie stresować. Lepiej nawet pospać sobie trochę dłużej niż zarywać nocki - podkreślają studenci.



Bukowska podkreśla, że w czasie intensywnej nauki warto oczyścić głowę, uprawiając sport.