Praca operatora numeru alarmowego 112 daje dużo satysfakcji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Odbierając telefony ratują ludzkie życia - dziś ich święto, czyli Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112.

Zachodniopomorskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego odbiera zgłoszenia głównie z naszego województwa, ale nie tylko. W punkcie przy Wałach Chrobrego na jednej zmianie pracuje 15 osób.





Edycja tekstu: Michał Król

Zachodniopomorscy operatorzy odbierają średnio 150 zgłoszeń dziennie i kierują je do odpowiednich służb. Najczęściej są to interwencje medyczne, wypadki i pożary.- To jest ciekawa praca, bo każde zgłoszenie jest inne. - Nie ma nudy, nie ma szans na nudę. - Nigdy nie wiadomo, co kryje się podczas odebrania zgłoszenia. - Dla takich osób, które są gotowe nieść jakąś pomoc innym. - Zawsze musimy być gotowi na wszystko. - Spotykamy się tutaj z przeróżnymi sprawami. - Może to być problem kardiologiczny u ojca, może to być wypadek masowy. - Kiedy dzwonią dzieci, to są takie dość trudne zgłoszenia, bo trzeba też wiedzieć, jak do takiego zgłaszającego podejść, szczególnie kiedy to jest jakaś poważna sprawa. - Mam takie poczucie, że jednak robię coś dobrego, że pomagam społeczeństwu. - Przynosi to zdecydowanie na pewno dużo satysfakcji - mówią operatorzy numeru alarmowego.