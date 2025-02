30-latek z zarzutami za pobicie ratowników

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

30-latek z Białogardu z zarzutami za atak na ratowników. Damian B. jest podejrzany o o naruszenie nietykalności cielesnej dwóch ratowników medycznych i znieważenie załogi karetki pogotowia

podczas interwencji.

Zespół ratownictwa medycznego został w sobotę zadysponowany do poszkodowanego - mężczyzna miał być pod wpływem alkoholu - relacjonuje rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz.



- Po przybyciu na miejsce i przystąpieniu do medycznych czynności ratunkowych okazało się, że pacjent jest agresywny i szarpie ratowników. W tej sytuacji, nie mogąc kontynuować czynności, zespół ratownictwa medycznego wezwał na miejsce patrol policji, który przejął agresywnego pacjenta - dodaje Dorochowicz.



Nie doszło do uszkodzenia ciała ratownika. Damian B. przyznał się do winy i przeprosił za swoje zachowanie. Sąd zastosował wobec niego policyjny dozór, zakaz kontaktowania się z poszkodowanymi i zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 50 metrów.