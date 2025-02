Obwodnica Stargardu się zazielenia [ZDJĘCIA]

Przybywa roślin i zielonych przystanków autobusowych na powstającej północnej obwodnicy Stargardu.

To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w mieście. Nowe nasadzenia pojawiają się na odcinku od ul. Wieniawskiego do wiaduktu na ul. Składowej. Przybędzie tam w sumie aż 220 drzew i prawie 7 tysięcy krzewów.



Obwodnica przebiegać będzie też przez odcinek ul. Hanzeatyckiej - od Stralsundzkiej do Wieniawskiego. Tam także nie zabraknie zielonych akcentów. W planach są nasadzenia ponad 4 tysięcy roślin.



Autorka edycji: Joanna Chajdas