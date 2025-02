Sprawdziliśmy, jakie kwiaty na walentynki warto wybrać [WIDEO, ZDJĘCIA]

Walentynki za dwa dni, można więc rozejrzeć się za bukietem dla ukochanej osoby. Sprawdziliśmy, jakie kwiaty warto wybrać.

- Tylko czerwone róże. - Róże. Bo są symbolem miłości. - Oczywiście, że róże, czerwone, kobiety je kochają - mówią mężczyźni.





Mężczyźni preferują klasyczne czerwone róże. Szczecinianki są bardziej kreatywne w kwestii wymarzonego bukietu.- Białe lilie. - Róże są piękne, ale bardzo lubię o tej porze roku frezje. Rzadkie są, ale z początkiem bardzo mi się kojarzą. - Uwielbiam gerbery - mówią kobiety.Róża, tulipan, czy gipsówka - nie ważne jaki kwiat - ważne by był na czas. Dlatego kwiaciarnie przypominają, by wcześniej złożyć zamówienie.- Oczywiście będziemy przygotowane, ale do której godziny nam tych kwiatów wystarczy, tego nie wiemy. Pracujemy do ostatniego kwiatka - mówi kwiaciarka.Jest też dobra wiadomość dla naszych portfeli. Część kwiaciarek ze Szczecina zapowiada, że ceny - pomimo zbliżającego się święta - nie ulegną zmianie.