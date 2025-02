Przerwa w pracach na szczecińskich Podjuchach

Na ulicy Granitowej pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji regulują studzienki.

Edycja tekstu: Michał Król

Przez śnieg, który ma spaść w czwartek w Szczecinie, prace zostaną wstrzymane na dwa dni - początkowo miały potrwać do piątku. Według informacji płynących ze ZWiK-u, pracownicy są na półmetku zadania i do wyregulowania zostały trzy studzienki.W tym rejonie na odcinku węzła Granitowa do wiaduktu kolejowego odbywa się ruch wahadłowy, ale więcej informacji drogowych - nie tylko ze szczecińskiego prawobrzeża - ma dla was Adam Wosik w wiadomościach dla kierowców.