Świnoujście. Kolejny wykład z cyklu "Skarb z muzealnego sejfu" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jak wygląda igła do plecenia siatek, szczurołapy na statkowych cumach i dlaczego liny konopne są bardzo wytrzymałe? Odpowiedzi na te pytania poznają uczestnicy wykładu w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

W czasie spotkania otwarty zostanie muzealny sejf z nowym skarbem. Wieczorny wykład otworzy kolejny tydzień tematyczny, o którym opowiada Lech Trawicki, dyrektor świnoujskiego muzeum.- Pierwszym wydarzeniem, na które dzisiaj zapraszamy jest wystawa: Żaglowce w malarstwie Adama Belki. Jest to niezwykła okazja zobaczenia 18 oryginalnych prac poświęconych żaglowcom - zapowiedział.Leszek Kamiński z Muzeum Rybołówstwa dodaje, co będzie można zobaczyć w gablotach skarbca.- M.in. będzie można podziwiać bloczki, które były stosowane nie tylko na żaglowcach, ale i na współczesnych statkach. Służą one do łączenia lin. Te, które mamy w muzeum są przyniesione przez naszych bałtyckich rybaków i wyciągnięte z dna Bałtyku - powiedział.Środowy wykład rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp do muzeum będzie wolny.