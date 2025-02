Gala: Twój Biznes pod Banderą Sukcesu [ZDJĘCIA]

Pomorze Zachodnie po raz piąty przyznało "Bandery Sukcesu" - otrzymali je przedsiębiorcy z regionu, którzy mają realny wpływ na rozwój gospodarczy naszego regionu. Do konkursu gospodarczego zgłosiło się około 300 firm - w finale znalazło się ich 18.

Nagrodą specjalną wyróżniono spółdzielnię, która od 70 lat tworzy miejsca pracy w regionie zatrudniając m.in. osoby z niepełnosprawnością. - Nasza firma zajmuje się pracą manualną, prowadzimy m.n. szwalnię- mówi Elżbieta Wietecha, prezes spółdzielni.





- Tworzymy te miejsca, ponieważ uważamy, że osoby z niepełnosprawnością muszą wyjść z domu, integrować się z ludźmi... U nas pracują nie tylko tylko osoby z niepełnosprawnością. Są tam również zdrowe osoby. Warto tworzyć miejsca pracy i warto tym ludziom pomagać. Po prostu - podkreśliła.





- Dzięki tym firmom gospodarka Pomorza Zachodniego rośnie - zaznaczył Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.





- To są już firmy, które są dojrzałe, stworzyły często bardzo ciekawe produkty. Czasami produkty, które są bardziej znane poza regionem, niż w samym regionie. To jest jakiś asumpt do zabawy, ale raczej właśnie do takiego poważnego, biznesowego spotkania, gdzie można podpatrzeć, jak zbudować firmę od zera - powiedział.





Finałowa gala konkursu "Twój biznes pod banderą sukcesu" odbyła się w Teatrze Polskim w Szczecinie. Zorganizował ją Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.





