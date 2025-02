Piąta osoba z zarzutami ws. ubiegłorocznego zaginięcia min

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Do trzech lat więzienia grozi byłemu kierownikowi wojskowego składu w zachodniopomorskich Mostach, który latem ub. roku, po odkryciu braku w magazynie 240 min przeciwpancernych nie poinformował o tym fakcie odpowiednich służb. Były już wojskowy to piąty podejrzany w tej sprawie.