Szczecinek: Wyprawka dla mam w szpitalu

Fot. pixabay.com / RitaE (CC0 domena publiczna)

Szpital w Szczecinku wspiera świeżo upieczone mamy. Każda kobieta, która zdecyduje się na poród w tej placówce, otrzyma wyprawkę.

Jak podaje portal iszczecinek.pl, w prezencie od szpitala znajdują się: torba do wózka, komplet pielęgnacyjny, ekologiczne pieluszki i chusteczki, miękki kocyk oraz ubranka dostosowane do potrzeb niemowlęcia. W zestawie jest też drewniana, bezpieczna dla malucha grzechotka.



Od początku roku w szczecineckim szpitalu urodziło się około 40 dzieci. Wyprawki będą rozdawane do 31 stycznia 2026 roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski