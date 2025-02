Warsztaty radiowe w Muzeum Techniki z okazji Dnia Radia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Sprawdziliśmy na jakich falach nadają najmłodsi szczecinianie. Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie przygotowało warsztaty dla dzieci.

Edycja tekstu: Michał Król

Na miejscu najmłodsi mogli poznać tajniki sztuki radiowej od strony technicznej i zobaczyć z bliska zawód dziennikarza.- Ja słucham równie radia u mamy w samochodzie, jak na przykład jedziemy na wieś. Dzisiaj jak jechałam to wydaje mi się, że słuchałam Radia Szczecin. Na 92 FM. - Widziałem takie miejsce, gdzie nagrywają i tam mówią. Byłem w studiu. - Pozmawiamy Radio Szczecin - mówią dzieci.- Wiedzą, że fala dźwiękowa to nie jest fala radiowa i vice versa. Także abyśmy mogli po długich odległościach usłyszeć na przykład to, co ktoś chciał nam powiedzieć, to musimy te fale dźwiękowe przekształcić różnymi urządzeniami - mówi Sabina Wacławczyk z Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.Lepszej okazji do poznania radia dzieci mieć nie mogły, w końcu dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Radia.