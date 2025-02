"Zawrotki" na granicy polsko-niemieckiej. Sprawdziliśmy, co się dzieje

Granica państwa w Rosówku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie mają pozwolenia na pobyt na terenie Niemiec, więc tamtejsze służby odwożą ich na granicę z Polską.

W styczniu "zawrotka" dotyczyła 54 migrantów - tylko na granicy na odcinku województwa zachodniopomorskiego.



W większości byli to obywatele Ukrainy - wyjaśnia zastępca komendanta Straży Granicznej w Szczecinie, ppłk Wojciech Michalik: - Nie podejmujemy czynności mających na celu opuszczenie terytorium Polski z uwagi na fakt, iż trwają tam działania wojenne.



Pojawiają się także migranci, którzy z różnych przyczyn otrzymują zobowiązanie do opuszczenia terytorium Polski - dodaje Michalik: - Przyjechali do Polski w poszukiwaniu pracy, bądź też po prostu przeterminowali swój pobyt tutaj. I często się to kończy tym, że cudzoziemcy są umieszczani w ośrodkach strzeżonych, celem wykonania decyzji o zobowiązaniu.



W ostatnich dniach, prawicowe media i internet obiegła informacja, że niemieckie służby dowiozły na przejście w Lubieszynie ubranego w kombinezon mężczyznę. Jak przekazała nam Straż Graniczna, była to osoba w kryzysie bezdomności z polskim obywatelstwem.