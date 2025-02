Dokąd trafią świnoujskie promy? [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Informacje o ich losie są niepewne, ale prawdopodobne. Przedstawiciele świnoujskiego samorządu zdradzają, jaki może być dalszy los jednostek.

Do tej pory znane były jedynie plany kupna świnoujskiego promu przez firmę funkcjonującą w Gambii. Gdzie w przyszłości cumować mogą Bieliki, opowiada Arkadiusz Mazepa, zastępca prezydenta Świnoujścia.



- W Gdańsku z powodu remontu mostu, sytuacja transportowa jest gorsza. Planuję rozmowę i zapytanie, czy te nasze promy - przy nakładzie inwestycyjnym - mogłyby wspomóc miasto Gdańsk - podkreśla Mazepa.



Dodaje, że sprzedaż co najmniej dwóch z ośmiu jednostek miejskiej przeprawy jest niezbędna. Wszystko przez wysokie koszty utrzymania. - Przeprawa promowa i tunel to jest około 57 mln zł



W tej chwili w pełni sprawne są tylko dwie jednostki. Niezbędny remont pozostałych promów ma wynieść 25 mln.