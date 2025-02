Awaria w Elektrociepłowni Pomorzany opanowana

Dostawy ciepła z Elektrociepłowni Pomorzany zostały wznowione – przekazało biuro prasowe PGE.

W czwartek nad ranem doszło do awarii w EC Pomorzany, w związku z czym w lewobrzeżnej części Szczecina mogły występować przerwy w dostawie ciepła i ciepłej wody.W czwartek w lewobrzeżnej części Szczecina mogły występować utrudnienia w dostawie ciepła i ciepłej wody do odbiorców znajdujących się na tzw. końcówce sieci ciepłowniczej. Jak poinformowało biuro prasowe PGE, powodem była usterka."Służby techniczne PGE Energia Ciepła przeprowadziły pełną diagnostykę urządzeń oraz wykonały niezbędne testy. Urządzenia nie uległy uszkodzeniu. Ponowne uruchomiono turbiny, blok został już zsynchronizowany z systemem ciepłowniczym" – poinformował Konrad Mróz z biura prasowego PGE. "Dostawy ciepła do mieszkańców Szczecina z EC Pomorzany zostały wznowione" – podkreślił.Aby zminimalizować niedobory ciepła, Szczecińska Energetyka Cieplna w czwartek uruchomiła w trybie awaryjnym wszystkie własne źródła ciepła oraz zmaksymalizowała dostawy ciepła z innych dostępnych źródeł zewnętrznych."Ogrzewanie i ciepła woda będą docierać sukcesywnie do odbiorców w ciągu najbliższych kilku godzin, ponieważ wychłodzony system ciepłowniczy wymaga czasu, aby powrócić do pełnej sprawności" – przekazała rzeczniczka prasowa Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Danuta Misztal.