Walentynki. "Pracujemy do ostatniego kwiatka"

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

To okazja do ciepłych gestów w stosunku do ukochanej osoby, ale również wobec bliskich, kolegów i przyjaciół - dziś Walentynki.

Zwyczajem tego dnia jest wysyłanie kartek pocztowych - tzw. walentynek, które współcześnie akceptowane są też w formie maila czy SMS-a, a także obdarowanie miłej sercu osoby drobnym prezentem czy kwiatem.



- Przeważają róże, bo to jest kwiat walentynkowy, więc róża na pewno będzie kwiatem wiodącym. Ale są też panowie, którzy preferują goździki, tulipanki... Do której godziny nam kwiatów wystarczy? Tego nie wiemy. Ale pracujemy do ostatniego kwiatka - zapewnia florystka Agnieszka Janiszewska prowadząca kwiaciarnię "Między Drzewami".



Walentynki były znane już w średniowieczu w Anglii i Francji, skąd przeniesiono je do krajów anglosaskich.



Do Polski święto przywędrowało w XX wieku ze Stanów Zjednoczonych.



