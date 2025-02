Nowe bulwary w Kołobrzegu [WIDEO]

Kołobrzeg ma zyskać nowe bulwary spacerowe. Powstaną one przy brzegach rzeki Parsęty.

- Powstaną tarasy nadwieszone nad wodą, a na wysokości ulicy Gierczak będzie atrakcja bulwarów: schodnia, czyli zejście do Parsęty bez barierek. Ławki, leżaki... Nie rezygnujemy z przystani kajakowej - zaznaczyła.

Miasto od lat planowało rewitalizację po obu stronach rzeki. W końcu zaprezentowany został projekt pierwszego etapu inwestycji. Ewa Pełechata, wiceprezydent ds. gospodarczych Kołobrzegu mówi, że obejmie on odcinek pomiędzy mostami na ulicy Kamiennej i Łopuskiego.Co o planach urzędników sądzą spacerujący nad rzeką?- Każda rzeka jak się ładnie zrobi nadbrzeżny rejon jest potencjalnie atrakcyjna. - Jednym jest potrzebne, innym jest niepotrzebne - mówili.Miasto pozyskało na ten cel 16,5 mln zł z funduszy unijnych. Lada dzień zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie, jednak początek prac zaplanowano już po wakacjach. Mają one potrwać 1,5 roku.