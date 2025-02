Zadzwonił do 89-latki, podał się za policjanta i twierdził, że pieniądze z emerytury, które przynosi jej listonosz, są fałszywe i trzeba je natychmiast wymienić.

Seniorka miała spakować swoje oszczędności do reklamówki i przekazać je mężczyźnie. Zrobiła to, ale oszusta szybko zatrzymali policjanci ze Szczecina i Drawska Pomorskiego.Mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące.