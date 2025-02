Zapotrzebowanie na leki na grypę jest bardzo duże

Dostawy leków na grypę są niewystarczające - mówi wiceprezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej Wojciech Chmielak.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny podał, że leki mają pojawić się w tym tygodniu, jednak jak podkreśla Chmielak, na większą dostawę poczekamy do przyszłego tygodnia. Warto być czujnym i sprawdzić, czy w aptece jest możliwość zrobienia rezerwacji.- Od razu uprzedzam, że zapotrzebowanie jest tak duże, że mimo wszystko należy do aptek wcześniej zadzwonić lub zaglądać czy już są. Po umówieniu telefonicznym taka rezerwacja na kilka godzin jest możliwa - mówi Chmielak.By uniknąć powtórki w przyszłym roku, powinniśmy sięgnąć po szczepionki przed sezonem grypowym - apeluje Chmielak.- Nasze szanse z chorobą, z jej przebiegiem, czy nawet często możliwością w ogóle niezachorowania, są dużo większe. Dlatego nie obawiajmy się szczepionek, wierzmy w naukę, a nie w mity - mówi wiceprezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.Cena szczepionki to 40 złotych. Wiceprezes rady aptekarskiej dodaje, że warto sięgnąć po nią także teraz, bo sezon grypowy potrwa do marca.