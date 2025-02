Trwa akcja "Walentynkowa kawa dla Adasia"

Bawialnie, restauracje, a także kawiarnie, to tylko niektóre z zachodniopomorskich punktów biorących udział w akcji "Walentynkowa kawa dla Adasia".

- Takie święta mają to do siebie, że gromadzą wielu ludzi w kawiarniach czy w restauracjach. Myślę, że wykorzystywanie takich okazji jest świetnym pomysłem co do takich zbiórek. - Kawki nie, ale o herbacie myślę. - Każda akcja przekazywania czegokolwiek na cele charytatywne jest właściwa, forma jest dowolna - mówią szczecinianie.