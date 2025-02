Inwestycja za pół miliona na szczecińskim Pogodnie

Zrzut ekranu: www.google.pl/maps

Powstanie sięgacz ulicy Filaretów na szczecińskim Pogodnie. To ulica mająca jeden wyjazd, zakończona zwykle placem do zawracania, potocznie zwana ślepą ulicą.

Wybudowana tam zostanie droga przeznaczona do ruchu pojazdów i pieszych, powstanie także oświetlenie uliczne. Zaplanowano także nowe nasadzenia. W ramach inwestycji powstanie droga wewnętrzna z nawierzchnią z kostki betonowej zakończona placem do zawracania. Prace ruszą w przyszłym tygodniu.



Koszt inwestycji to ponad pół miliona złotych. Roboty potrwają cztery miesiące.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski