"Migawka 2024" w Muzeum Techniki i Komunikacji [ZDJĘCIA]

Najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku w regionie uchwycone w kadrze; chodzi o wystawę "Migawka 2024", którą oglądać można w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.





- W tym roku wybrałem dwa zdjęcia sportowe: mistrzostwo Polski naszych dziewczyn. Radość, emocje na zdjęciu... Później Puchar Polski w piłce nożnej, Pogoń Szczecin. Ująłem na tym zdjęciu klęczącego jednego z zawodników, porażkę... - opisywał Robert Stachnik, fotoreporter Radia Szczecin.





- Jeśli chodzi o naszego "Nawigatora", to może to, że była niesamowita mgła... Nie było w ogóle widoczności. Byliśmy na wodzie. To takie niecodzienne, bo zawsze "Nawigatora" widzimy sobie przy Wałach Chrobrego, a trzeba było podpłynąć tratwą i z łodzi mogłem zrobić to zdjęcie - dodał Jerzy Muszyński z Polskiej Agencji Prasowej.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

To 32 zdjęcia szczecińskich reporterów z wydarzeń kulturalnych, sportowych i akcji społecznych.- To jest życie na żywo. - Jesteśmy pod wielkim wrażeniem. - To są najlepsze zdjęcia fotoreporterów ze Szczecina, a także jesteśmy pod wrażeniem - oceniali uczestnicy wernisażu.Wystawę oglądać można do końca marca.