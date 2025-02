Niesprzyjające warunki atmosferyczne; opady śniegu i przymrozki powodują kolizje i wypadki w Zachodniopomorskiem.

Auto wjechało w budynek gospodarczy w miejscowości Trzebiele w gminie Białogard. Tu interweniowali ratownicy medyczni.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Wpadł w poślizg i wjechał do kanału; do niebezpiecznej sytuacji doszło w Rosnowie w gminie Manowo. Osobówka wpadła w poślizg i wjechała do kanału. Kierowcy nic się nie stało.