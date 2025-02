Teatr Współczesny i jego niepewna przyszłość

Co dalej z siedzibą Teatru Współczesnego w Szczecinie? Na to pytanie szukali odpowiedzi goście porannej "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.

Zdaniem radnego Prawa i Sprawiedliwości, Macieja Kopcia, władze miasta przez cały czas liczą w tej sprawie na negatywną ocenę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.- Wydaje mi się, że prezydent się modli, żeby odpowiedź wojewódzkiego konserwatora była negatywna. Wtedy cały problem spadnie na marszałka województwa, który chce przeprowadzić remont w Muzeum Narodowym i będzie musiał wymyślać jakąś siedzibę dla Teatru Współczesnego - powiedział.W opinii radnego Koalicji Samorządowej OK Polska Marka Kolbowicza istnieje także inne rozwiązanie dla tego właśnie obiektu.- Będzie bardzo trudno przekonać Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do tego, żeby dokleić bryłę na tyłach muzeum. Musieliby się tutaj wypowiedzieć urbaniści, którzy ewentualnie mogliby wkleić, pokazać, jak to mogłoby wyglądać. A może muzeum powinno mieć inną placówkę, a tam wstawić teatr? - zaproponował.Wszelkie dyskusje na temat przyszłości Teatru Współczesnego powinniśmy rozpocząć dopiero po decyzji konserwatora zabytków - uważa radna Koalicji Obywatelskiej, Urszula Pańka.- Ja myślę, że musimy troszeczkę uzbroić się w cierpliwość, bo właśnie ma być ta odpowiedź i wówczas będziemy jako radni musieli podejmować decyzje - dodała.Według Magdaleny Sosnowskiej z Konfederacji, wspólna siedziba Teatru Współczesnego i Muzeum Narodowego to rozwiązanie, od którego należy jak najszybciej odejść.- Myślę, że Teatr Współczesny zasługuje na autonomiczny budynek, żeby po prostu móc zaistnieć i nie być młodszą siostrą, młodszym bratem Muzeum Narodowego - powiedziała.Władze Szczecina nie podjęły jeszcze konkretnej decyzji dotyczącej Teatru Współczesnego. Kluczowa w tej kwestii ma być opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który oceni czy placówka nadaje się do remontu.