Fot. Joanna Chajdas [Radio Szczecin]

Mają siedem żyć, ale po co im tyle skoro zawsze spadają na cztery łapy? Dziś obchodzimy Światowy Dzień Kota.

Nasz reporter Krzysztof Cichocki pytał mieszkańców Szczecina o kocie przesądy i zwyczaje.



- Jak chce to przyjdzie, a jak nie chcę, to nie przyjdzie. Najbardziej lubi spać. - Chcą, aby dać im jedzenie i dużo swobody. - Zwierzak to jest zawsze coś fajnego w domu. - Mój kot rano idzie sobie na spacer, a później wraca na śniadanko i śpi. Są kochane, jak spojrzą w oczy to człowiek na wszystko im pozwala - podkreślają właściciele kotów.



- Jestem behawiorystą kotów i psów, a także biegłym sądowym w zakresie psychologii psów i kotów. Koty są z jednej strony indywidualistami, a z drugiej zwierzętami społecznymi, także potrafią być bardzo empatyczne. Przychodzą więc po głaskanie i są dobrymi towarzyszami. Są koty, które bardzo potrzebują bliskości człowieka - dodaje Paula Dzikowicz-Proć.



Koty zostały udomowione około 10 tysięcy lat temu na terenie Mezopotamii. Przeciętny kot śpi średnio od 13 do 14 godzin dziennie, czyli przesypia blisko 2/3 swojego życia.



Autorka edycji: Joanna Chajdas