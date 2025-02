Mieszkańcy ul. Jęczmiennej domagają się strefy ograniczonej prędkości

Zmian w organizacji ruchu domagają się mieszkańcy szczecińskiego prawobrzeża.

Pod wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa na ulicy Jęczmiennej podpisało się prawie 400 mieszkańców prawobrzeżnej części Szczecina.





Chodzi o ulicę Jęczmienną w Klęskowie - mówi Daniel Stokowiec, kierowca z Osiedla Zdroje.- Na samym początku ulica jest jednokierunkowa, od strony szpitala. Samochody, które zjeżdżają z kierunku z Bukowego do Słonecznego strasznie pędzą. My, mieszkańcy, nie mamy tam chodnika w tej pierwszej fazie, więc po prostu sobie spacerujemy. No i czasami musimy po prostu uciekać przed tymi samochodami - mówi Stokowiec.Jednym z rozwiązań, o które wnioskują mieszkańcy, jest wprowadzenie na ulicy Jęczmiennej strefy ograniczonej prędkości - dodaje Daniel Stokowiec.- Uważam, że jak najbardziej ulica Jęczmienna powinna być objęta strefą ograniczenia prędkości na całej długości. Chcemy poprawić bezpieczeństwo ludzi, którzy spacerują i którzy - tak na dobrą sprawę - nie mają szansy z samochodem - mówi Stokowiec.