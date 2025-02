Rusza remont wiaduktu w Mścięcinie

Plac budowy wiaduktu w Mścięcinie został przekazany firmie NIWA.

Edycja tekstu: Michał Król

Prace na zniszczonym w lipcowym pożarze wiadukcie powinny potrwać około miesiąca. To znaczy, że wiosną zniknie wahadło na trasie wylotowej z Polic do Szczecina - mówi Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka starostwa powiatowego w Policach.- Remont polegać będzie głównie na wzmocnieniu konstrukcji wiaduktu, która uległa uszkodzeniu podczas pożaru. Równolegle zlecone zostanie opracowanie projektu przełożenia wszystkich sieci z konstrukcji wiaduktu, tak aby go odciążyć - mówi Turkiewicz.Starostwo było gotowe do rozpoczęcia prac we wrześniu, ale PKP PLK musiały udostępnić teren.