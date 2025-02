Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej

Pomorze Zachodnie otwiera się na miłośników rowerów. II edycja Polsko-Niemieckich Dni Turystyki Rowerowej rusza w piątek.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



W programie dwudniowej imprezy m.in. spotkania z podróżnikami, warsztaty bezpieczeństwa i testy sprzętu rowerowego.- Od godziny 17 cały obiekt oddajemy do dyspozycji naszych mieszkańców - zapowiada marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz. - Jak co roku sporo wystaw, sporo promocji, sprzętu. Tu się będzie można dowiedzieć, jakie są najnowsze trendy, w co warto się przed sezonem wyposażyć, gdzie serwisować rower.