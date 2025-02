Próbował zabić ojca. Grozi mu dożywocie

Trzy miesiące aresztu dla mężczyzny, który próbował zabić ojca. Doszło do tego przed weekendem w miejscowości Wlewo, w pobliżu Trzebiatowa.

Prokurator wnioskował o areszt argumentując m.in., że mężczyzna może próbować uciec. Podejrzany przyznał się do zranienia ojca, ale twierdził, że nie chciał go zabić. Grozi mu nawet dożywocie.





Edycja tekstu: Michał Król

Mężczyzna zażądał od swojego ojca pieniędzy, a gdy ten odmówił, zaatakował go kuchennym nożem i zadał mu kilkanaście ran w okolice głowy i szyi. Później zabrał 200 złotych i uciekł.Jego ojciec wezwał pogotowie - ratownicy opatrzyli go na miejscu i przewieźli do szpitala. Jak poinformowała prokuratura, jego stan jest stabilny.Policjanci zatrzymali sprawcę tego samego dnia. Był nietrzeźwy. Następnego dnia usłyszał zarzuty: popełnienia rozboju i usiłowania zabójstwa ojca - w dodatku w warunkach recydywy.