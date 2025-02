Leki przeciwwirusowe w aptekach. Sytuacja się poprawia [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Leki przeciwwirusowe na nowo pojawiają się w aptekach.

- Pierwsza partia trafiła do nich pod koniec zeszłego tygodnia, następne planowane są za kilka dni - informuje Wojciech Chmielak, wiceprezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. - Mając na uwadze jednak olbrzymie zapotrzebowanie, dużą liczbę chorych, którą obecnie mamy, tych leków będzie jeszcze przez jakiś czas brakowało. Natomiast powiedzmy optymistycznie, że zaczęły się dostawy, więc sytuacja na pewno będzie się poprawiać.



Według informacji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, leki trafiły już do magazynów i rozdzielni, co oznacza, że w zachodniopomorskich aptekach będą dostępne za kilka dni.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski