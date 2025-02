Kolejne województwa przyjeżdżają na ferie nad polskie morze [ZDJĘCIA]

Zachodniopomorskie skończyło, lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie rozpoczęły. Chodzi o ferie zimowe.

Zajrzeliśmy do Świnoujścia by sprawdzić, jak wiele osób zdecydowało się na wypoczynek nad morzem.- Jesteśmy bardzo zadowoleni. Pogoda jest cudowna, pięknie świeci słoneczko, pięknie wieje. Mimo tego, że policzki są delikatnie zmarznięte, ale uważamy, że wypad nad morze w ferie zimowe, to jest najlepsze co może spotkać dzieci i rodziców. - Jesteśmy z Siemianowic Śląskich, ponad 600 km. - Teraz na ferie przyjechałem na tydzień. Jestem z Gliwic. - Nie uprawiamy sportów zimowych, więc nie będziemy się pchać w góry, gdzie jest teraz tłum. Przyjechaliśmy tutaj dlatego, że jest po pierwsze piękna pogoda, po drugie można nawdychać się jodu. - Będę chodzić obok morza i tak ogólnie pozwiedzać - mówią turyści.Słonecznie nad morzem ma być co najmniej do końca tygodnia.