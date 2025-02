Nietypowa akcja gaśnicza. Pożar budynku na wyspie [ZDJĘCIA]

Niecodzienna akcja gaśnicza szczecineckich strażaków. Płonął budynek na wyspie na jeziorze Wielimie.

Edycja tekstu: Michał Król

Strażacy mieli problemy z dotarciem do miejsca pożaru - mówi st. kpt. Wojciech Szkwarek ze straży pożarnej w Szczecinku.- Pożar trudny ze względu na to, że na tę wyspę nie ma lądowego dotarcia, a lód, który jest na jeziorze, jest zbyt kruchy. Cały sprzęt były transportowany saniami lodowymi. Potem było zbudowane stanowisko wodne już na wyspie i przystąpiliśmy do gaszenia - mówi Szkwarek.Pożar jest już opanowany. Trwa jego dogaszanie.