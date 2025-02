Czosnek, cebula i imbir zapewniają zdrowie i wolne miejsce w komunikacji miejskiej

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Sezon grypowy trwa. Apteki i przychodnie są pełne pacjentów. My postanowiliśmy sprawdzić, co jeść, by podnieść swoją odporność.





- Czosnek można sobie na chlebek, cebulkę można utrzeć na tarce, cukrem zasypać i taki soczek wyjdzie. Wtedy sobie pić. - Kiszonki najbardziej schodzą. Są dobre na przeziębienie na pewno i na odporność. W okresie zimowym bardzo dużo tego schodzi. Wszystkie warzywa są zdrowe. Ludzie bardzo poszukują soku z kiszonej kapusty, dużo witamin C. I woda z ogórków. Czosnek cały czas fajnie schodzi i nie jest drogi, 4 zł za główkę. - Imbir jest bardzo zdrowy. Z cytrynką i miodem herbatka. Najlepiej to zetrzeć imbir do herbaty, dodać cytrynki, miodziki i wypić. Leczy i rozgrzewa - mówią sprzedawcy.



Dodatkowo - jak podkreślają nasi rozmówcy - jedząc cebulę i czosnek, zawsze można liczyć na wolne miejsce w miejskiej komunikacji.



