Kołobrzeg: Podejrzany o zgwałcenie kobiet zatrzymany

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kołobrzeska policja zatrzymała 44-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie dwóch kobiet w jednym z mieszkań na osiedlu Ogrody.

- Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Mężczyzna miał działać w warunkach recydywy - mówi Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. - Przedstawiono mu zarzut zgwałcenia jednej i drugiej kobiety. Dwa zarzuty. Został przesłuchany przez prokuratora, złożył wyjaśnienia, nie przyznał się do popełnienia tych czynów.



Poszkodowane kobiety nie wymagały hospitalizacji. W czwartek ma zapaść decyzja o ewentualnym tymczasowym areszcie.



Mężczyźnie grozi kara do 22 i pół roku więzienia ze względu na recydywę.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski, Elżbieta Bielecka