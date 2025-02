Fragment rakiety spadł pod Poznaniem. Przeleciał nad zachodnią Polską

Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

To bardzo rzadkie zjawisko - szczeciński miłośnik astronomii komentuje tajemnicze rozbłyski na polskim niebie, a dokładnie deorbitację drugiego członu rakiety Falcon 9. Około 5 rano obiekt przeleciał m.in. nad zachodnią Polską.

Fragment rakiety, która została wystrzelona w USA na początku lutego, niekontrolowanie wszedł w atmosferę.



- Taka deorbitacja to nic skrajnie niebezpiecznego - twierdzi Paweł Szkaplewicz z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Szczecinie. - Chyba coś poszło nie tak, bo z reguły ta deorbitacja następuje nad oceanem tak, aby nie było ryzyka, że te części spadną na teren zamieszkały. Taka sytuacja rzadko miewa miejsce i ci, co to widzieli na pewno byli w szoku.



Najprawdopodobniej elementy rakiety spadły w Komornikach pod Poznaniem. Tam znaleziono zbiornik, który został zabezpieczony przez służby.



- To bardzo możliwe - mówi Szkaplewicz - i dodaje, że wszystko na to wskazuje, że szczątki rakiety były widoczne ze Szczecina i leciały w kierunku Poznania. - Całkiem uprawdopodobnione doniesienia mówią o tym, że zbiornik na hel, który jest bardzo istotny w procesie spalania paliwa w rakiecie i dodatkowo służy też manewrowaniu, że ten kompozytowy zbiornik na hel spadł gdzieś pod Poznaniem.



Obiekt przypominający fragment rakiety spadł na teren firmy w Komornikach. Przedmiot zabezpieczają policja, straż pożarna i saperzy. Pracownicy hurtowni elektrycznej nad ranem zauważyli coś podobnego do kompozytowego zbiornika. Według autora bloga „Z głową w gwiazdach” Karola Wójcika, to część rakiety Falcon 9, która w nocy weszła w atmosferę nad Polską. Służby dostały zgłoszenie po godzinie 9.



Mieszkaniec Komornik pan Damian nie ukrywa zdziwienia - jego zdaniem - późną reakcją służb. - Tym bardziej się dziwię, że obok mamy lotnisko Krzesiny i Ławica i wszystko powinno być monitorowane. Nie żyjemy w świecie, że nikt tego nie obserwuje, a za wschodnią granicą mamy wojnę - podkreśla pan Damian.



Przedmiot ma pół metra szerokości i półtora metra długości. Zdaniem Karola Wójcika, taki sam zbiornik spadł cztery lata temu na farmę w Waszyngtonie. W Komornikach służby na miejscu zabezpieczają teren zakładu i badają przedmiot. Jest tam też przedstawiciel Polskiej Agencji Kosmicznej.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski