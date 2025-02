Protest w obronie szkoły

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Radni głosują za zamknięciem szkoły, a rodzice się sprzeciwiają i organizują spotkanie - mowa o podstawówce we wsi Krzymów w gminie Chojna.

Podczas sesji nadzwyczajnej dziewięciu radnych wyraziło zamiar likwidacji szkoły - sześciu zagłosowało przeciwko. Główną przesłanką do zamknięcia szkoły są duże koszta i mała liczba uczniów. Obecnie w Krzymowie uczy się 34 dzieci.



Z zamiarem likwidacji nie zgadzają się rodzice. Pani Jagoda, której dziecko chodzi do tej placówki zaproponowała konsultacje społeczne.



- Chcemy przedstawić swoje spostrzeżenia dlatego, że wcześniej - niestety - niewielu radnych zgłosiło się do nas z chęcią rozmowy - powiedziała.



Spotkanie rodziców, nauczycieli i radnych odbędzie się w czwartek o godz. 18 w siedzibie szkoły.



Edycja tekstu: Jacek Rujna