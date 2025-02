RSnW: dofinansowanie policji i straży pożarnej

Po 100 tysięcy złotych otrzymały Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie i Państwowa Straż Pożarna. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego mają przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa w regionie.

- Edukacja pod kątem bezpieczeństwa musi być edukacją powszechną. Trzeba od najmłodszych lat przekazywać dzieciom wiedzę na temat bezpieczeństwa najmłodszym dzieciom. Oczywiście: na poziomie ich percepcji - podkreślił.

- Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej szkolą również druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych. Cały system ratowniczo-gaśniczy na terenie województwa zachodniopomorskiego będzie efektywniejszy - zaznaczył.

Straż Pożarna zamierza również zakupić potrzebny do ratownictwa sprzęt.





W "Radiu Szczecin na Wieczór" goście rozmawiali o tym, na co przekazane zostaną pieniądze.Policja wdroży programy profilaktyczne dostosowane do wieku. Dla najmłodszych będzie to "Bystry Przedszkolak".Jak podkreślał Przemysław Nadolski oficer policji i oficer Wojska Polskiego w stanie spoczynku - edukację na temat bezpieczeństwa należy wdrażać od małego.Natomiast strażacy będą szkolić się w specjalistycznych interwencjach ratowniczych - mówi st. bryg. Mirosław Pender komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.