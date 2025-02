Zagraniczni studenci na PUM to norma

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Norwegowie, Duńczycy i Hindusi - m.in. reprezentanci tych nacji studiują medycynę na Pomorskim Uniwersytecie Medycznycz w Szczecinie.

Kształcą się najchętniej na przyszłych lekarzy i stomatologów.



Magnesem dla obcokrajowców są m.in wysoki poziom kształcenia i atmosfera - informuje dziekan Międzywydziałowego Centrum Nauczania w języku angielskim PUM, Aleksandra Wilk.



- To jest dobra marka uczelni, student opowiada o tym studentowi... Dodatkowo: targi i marketing, ale też wyjątkowo dobra atmosfera, którą tworzymy na uczelni - zaznaczyła.



Coraz częściej wśród studentów pojawiają się Azjaci.



- Student, którego obecnie mamy to student z Japonii. Jego marzeniem było, by studiować medycynę, przyjechał do Polski, studiuje u nas i bardzo mu się tu podoba. To pokazuje, jak PUM przyciąga - potwierdza dziekan Wilk.



Na PUM jest ponad pięć tysięcy studentów z czego prawie 800 to obcokrajowcy.



Edycja tekstu: Jacek Rujna