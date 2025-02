Pozytywne wieści z akcji DKMS w urzędzie wojewódzkim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Udało się znaleźć dawcę szpiku dla pani Renaty ze Szczecina, pracowniczki Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W siedzibie urzędu na Wałach Chrobrego można było dziś oddać swój materiał genetyczny i zostać zarejestrowanym w bazie dawców szpiku kostnego fundacji DKMS.

To kolejny raz, kiedy w urzędzie można zarejestrować się nie tylko jako petent - informuje rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Piotr Pieleszek: - Taki bliźniak genetyczny się znalazł, czyli jest szansa na przeszczep szpiku kostnego, no i skuteczniejszą terapię. Miejmy nadzieję, ze Renata wkrótce wróci do zdrowia - dodaje Pieleszek.



Odwiedzający urząd, chętnie przyłączają się do akcji ratowania chorych na m.in białaczkę. - Jeżeli by się zdarzyła sytuacja, że w rodzinie ktoś potrzebuje nagle pomocy, to czemu nie spróbować się zapisać? Skoro mogę, jestem zdrowia, może się akurat zdarzyć, że komuś pomogę - podkreśla uczestniczka.



"Dzień Dawcy Szpiku dla Renaty" jest organizowany po raz drugi w siedzibie urzędu przy Wałach Chrobrego, za pierwszym razem w bazie DKMS zarejestrowały się trzydzieści cztery osoby.



Autorka edycji: Joanna Chajdas