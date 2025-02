Samochód staranował ogrodzenie koszar w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Samochód staranował ogrodzenie koszar 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie.

W aucie znajdowało się dwóch mężczyzn. - Byli trzeźwi - powiedział mjr Tomasz Zygmunt, rzecznik prasowy komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie. - Pojazd cywilny sforsował opłotowanie jednostki wojskowej. W pojeździe znajdowały się dwie osoby cywilne. Co do całości przebiegu tej sytuacji będziemy się w stanie wypowiedzieć dopiero po zebraniu wszystkich materiałów. Wstępne okoliczności zebrane w sprawie wskazują, że to był incydent.



Według nieoficjalnych informacji, jedna osoba została poszkodowana.



