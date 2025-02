RSnW: Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

Przewodnik jest ambasadorem regionu, pokazuje piękno naszego kraju, a dziś obchodzi swoje święto, czyli Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. O specyfice jego pracy i pasji dyskutowali goście czwartkowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Rola przewodnika w promocji regionu jest nie do przecenienia - podkreśla Paweł Pawłowski, wiceprzewodniczący zachodniopomorskiego samorządu przewodników turystycznych PTTK.





- Ten zawód to misja, to nabywana przez całe życie wiedza, to pasja do dzielenia się tą wiedzą z innymi. Przewodnik to człowiek, który zaprasza do świata wartości - ocenił.







Bycie przewodnikiem to nie tylko pasja, ale styl bycia i sposób życia - ocenia Małgorzata Duda, prezes klubu przewodników turystycznych PTTK w Szczecinie.





- Przewodnikiem nie jest się w godzinach 8-15 czy 10-12, tylko przewodnikiem jest się przez cały czas. Człowiek jedzie w nowe miejsca i od razu uruchamia się tryb: "tu jeszcze nie byłem, tu muszę się dowiedzieć czegoś nowego" - przyznała.





Kluczem do sukcesu jest chęć ciągłej nauki i pogłębiania wiedzy - twierdzi Adam Jakubowski, przewodniczący Zachodniopomorskiego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK.





- To, że kiedyś skończyliśmy kursy nie oznacza, że przekazujemy tylko to, czego się kiedyś nauczyliśmy. My przez cały czas: książka jakaś wyszła, jakiś przewodnik, ktoś mi coś powiedział... No, to podziel się z drugim - zalecał.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dzisiaj odbędą się Wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w Pogorzelicy. To dwudniowe uroczystości,w których weźmie udział ponad 60 przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i krajoznawców z całej Polski.Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego istnieje od 1990 roku.