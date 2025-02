Koszalin: czym dłużej mieszkasz, tym taniej wykupisz mieszkanie komunalne

10 proc. bonifikaty dla najemców przy wykupie mieszkania po 10 latach jego użytkowania, każdy następny rok najmu to kolejny 1 proc. ulgi – na wprowadzenie m.in. tych zasad przy sprzedaży lokali komunalnych zgodziła się w czwartek Rada Miejska w Koszalinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Uchwała w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność miasta Koszalina została podjęta 15 głosami radnych Koalicji Obywatelskiej. Przeciw było czworo radnych Trzeciej Drogi, troje z klubu Prawa i Sprawiedliwości wstrzymało się od głosu. Jeden radny PiS nie oddał głosu.Uchwała zakłada, że najemcy miejskich lokali o ich wykup będą mogli się ubiegać nie wcześniej niż po 5 latach użytkowania. W przypadku mieszkań najemcy będą mogli je kupić z bonifikatą w wysokości 10 proc., przy czym ta przysługiwać im będzie po 10 latach użytkowania lokalu. Z każdym kolejnym rokiem najmu bonifikata będzie większa o 1 proc. Z tytułu okresu najmu wzrośnie maksymalnie do 35 proc. po ponad 30 latach zajmowania lokalu.Ponadto w przypadku, gdy mieszkanie powstało w wyniku adaptacji przez najemcę części wspólnych nieruchomości lub umowa najmu została poprzedzona tą zakładającą wykonanie remontu na koszt najemcy i udokumentuje on realizację inwestycji, będzie miał prawo do kolejnych 20 proc. bonifikaty.Natomiast na dodatkowe 10 proc. ulgi przy wykupie mieszkania będzie mógł liczyć najemca, który w ciągu 15 lat przed złożeniem wniosku o wykup dokonał wymiany instalacji i wyposażenia technicznego, co należało do obowiązków Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie. Bonifikatę uzyska także, gdy prace remontowe wykona w mieszkaniu, którego zbycie zainicjuje prezydent miasta.Wysokość zsumowanych bonifikat nie będzie mogła przekroczyć 55 proc. ceny lokalu.Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.W uzasadnieniu do uchwały powołano się na konieczność prowadzenia racjonalnej i możliwie sprawiedliwej polityki zbywania lokali należących do miasta w obawie przed nadmiernym i niekontrolowanym wyzbywaniem się ich.