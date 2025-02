Międzynarodowa sytuacja Ukrainy nie jest najlepsza - ocenia szczecińska politolożka

Sytuacja Ukrainy na arenie międzynarodowej w kontekście ostatnich wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki nie jest najlepsza - mówiła podczas "Rozmowy pod krawatem" dr Barbara Patlewicz z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Politolożka i historyczka była gościem Małgorzaty Frymus.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Wszyscy z pewnym przerażeniem patrzymy na to, co się dzieje w kontekście wojny w Ukrainie - powiedziała.- Jestem przerażona narracją obwiniającą prezydenta Zełeńskiego, że on jest winny, że jest uzurpatorem dlatego, ze rządzi w Ukrainie już jakby poza swoją kadencją - argumentowała.Nie powinniśmy się jednak skupiać na tym i zastanawiać, co zrobi prezydent Rosji Władimir Putin tylko zająć się własnym bezpieczeństwem - dodała Patlewicz.- Powinniśmy się przede wszystkim skupić na konsolidacji europejskiej, to jest najważniejsze. Skoro mogliśmy się uniezależnić od surowców energetycznych ze strony Rosji, to w tej chwili musimy pod względem militarnym uniezależnić od USA - przekonywała.Jak oceniła politolożka, wygląda na to, że bezpieczny świat jaki dotychczas mieliśmy może przejść do historii.