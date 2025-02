Retro w Szczecinie jest na fali

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kultura retro w Szczecinie ma się coraz lepiej - mówi założycielka grupy Retro Vibes Olga Dąbkiewicz.

Widać to choćby w liczbie osób, które do grupy dołączają - w tym roku jest ich tysiąc, jest też coraz więcej mężczyzn. Każdy, kogo ciekawi ten nurt jest mile widziany na wydarzeniach - dodaje Dąbkiewicz: - Dajemy uczestnikom swobodę w wyborze stylizacji - czy to ma by barok czy regencja, czy międzywojnie. To ma być przede wszystkim zabawa...



Dla zaciekawionych kulturą retro, modą i postaciami znanych szczecinianek otwarte jest kolejne niedzielne spotkanie w Domu Grotha przy ul. Dubois. Poświęcone będzie m.in. aktorce Dicie Parlo.



- Którą będzie można spotkać w zrekonstruowanej formie. My jako osoby tworzące "Pomorskie Panie" dostajemy - każda z nas - rolę i po prostu wcielamy się w daną postać od A do Z - tłumaczy Dąbkiewicz.



"Pomorskie Panie" sprzed stu lat będzie można spotkać w Domu Grotha o godz. 19.



Autorka edycji: Joanna Chajdas