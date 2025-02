Można składać PIT-y. Swoje plusy ma opcja przez internet [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawie trzy miliony Polaków rozliczyły się z fiskusem w ciągu niecałego tygodnia. Zeznanie podatkowe można składać od zeszłej soboty, a Krajowa Administracja Skarbowa zachęca, aby zrobić to w formie online, czyli przez stronę twój e-pit albo aplikację e-urząd skarbowy.

Jak mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Maciej Koniuszewski, taka forma pomaga w uniknięciu błędów i pozwala na szybszy zwrot pieniędzy.



- W ubiegłym roku zwroty realizowaliśmy średnio w ciągu 15 dni. Deklaracje papierowe są rozpatrywane w terminie maksymalnym trzech miesięcy - mówi Koniuszewski.



Zeznania niezatwierdzone przez podatnika zostaną zatwierdzone automatycznie. Warto jednak do nich zajrzeć, jeśli chcemy wprowadzić dodatkowe modyfikacje.



- Trzeba jednak te deklaracje uzupełnić o dochody, które nie zostały wykazane w informacjach od płatników. Warto zajrzeć również do swoich zeznań, kiedy chcemy dokonać odpisu 1,5 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego - dodaje Koniuszewski.



Zeznania podatkowe można składać do końca kwietnia.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski