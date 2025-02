Przewodnicy turystyczni to ambasadorzy regionów. Dziś jest ich święto [WIDEO, ZDJĘCIA]

Są skarbnicą legend, historii i kultury miasta, a dziś obchodzą swoje święto. Mowa o przewodnikach turystycznych.

Edycja tekstu: Michał Król

Zapytaliśmy szczecinian, czy chętnie korzystają z ich usług i jakie miejsca w mieście są najbardziej interesujące turystycznie.- Szczecin i poza Szczecinem to Puszcza Wkrzańska. Sami sobie jesteśmy przewodnikami, szczecinianami jesteśmy, urodziliśmy się tutaj. - Mój mąż jest przewodnikiem, także mam w domu przewodnika. Często jak przyjeżdżają do mnie znajomi, to korzystam z jego usług. - Jest Puszcza Bukowa, wielki park, las, Puszcza Wkrzańska, Goleniowska. Matko święta tyle tu jest miejsc, tylko łazić. - W ogóle Szczecin mamy zielony, jakby położony w parku, w porównaniu do innych miast.- Przewodnicy to ambasadorzy regionów. My tutaj, łącząc się w ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego chcemy pokazać, że to atrakcyjny zawód. Chociaż tak naprawdę jesteśmy grupą ludzi z pasją, którzy dzielą się po prostu nabytą wiedzą - mówi Paweł Pawłowski, przewodnik turystyczny.1 marca szczecińscy przewodnicy będą oprowadzać mieszkańców między innymi po Radiu Szczecin. Bilety na to wydarzenie będzie można zdobyć w konkursie na naszej antenie.