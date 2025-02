Nielegalne salony gier zlikwidowane

Kontrole i likwidacja kolejnych nielegalnych salonów gier w Szczecinie. Funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej "odwiedzili" dwa lokale w centrum miasta.

Do obu musieli dostać się siłą. Zabezpieczyli 7 automatów i 11 stanowisk komputerowych do gier hazardowych. W działaniu pomagała im Merida - pies wyszkolony do wykrywania pieniędzy.



Zarzuty uczestnictwa w nielegalnym hazardzie postawiono ośmiu osobom, jednej - zarzut urządzania takich gier. Grozi za to kara grzywny i więzienia do trzech lat.



