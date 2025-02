Znamy pełną listę nominacji do Żeglarskich Gryfów

Znamy nominowanych do Żeglarskich Gryfów. Nagrody zostaną rozdane w sześciu kategoriach.

Rozdanie Zachodniopomorskich Nagród Żeglarskich odbędzie się w sobotę 1 marca, o godzinie 11 w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.



Organizację Gali Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i Żeglarskich Gryfów wspierają Pomorze Zachodnie i Miasto Szczecin.



PEŁNA LISTA NOMINOWANYCH:



1. Trener Roku:

• Robert Siluk – trener w SEJK Pogoń i RRS, w roku 2024 jego zawodnicy zdobyli 8 medali Mistrzostw Polski w klasie ILCA w różnych kategoriach wiekowych.

• Przemysław Żółtowski – twórca i trener UKS Fala w Trzebieży, realizator ogólnopolskiego programu Polsailing.

• Marian Preiss – pasjonat i trener, który organizuje szkolenie Optimist w MDK Stargard. W poprzednim roku jego zawodnicy pierwszy raz punktowali w Systemie Sportu Młodzieżowego



2. Nadzieja Roku:

• Maja Wojciechowska – zawodniczka Centrum Żeglarskiego, która w roku 2024 zmieniła klasę i z sukcesami rozpoczęła następny rozdział sportowej kariery

• Filip Jarosiewicz – zawodnik SEJK Pogoń, zdolny i utytułowany zawodnik klasy ILCA, który miał wyśmienity rok i wiele tytułów

• Jakub Guźlecki – windsurfingowy mistrz regionu i czołowy zawodnik kraju i świata, po przejściu do wyższej kategorii wiekowej, nadal w ścisłej czołówce.



3. Wydarzenie Roku:

• Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Żeglarstwie – zrealizowana przez KSW Baltic w Dziwnowie, była wyjątkowym wydarzeniem, w której wzięli udział młodzi żeglarze z całego kraju.

• 60 Etapowe Regaty Turystyczne – największa pod względem liczebności uczestników żeglarska impreza na Pomorzu Zachodnim, która łączy pokolenia i promuje Szlak Żeglarski.

• Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza – prestiżowe regaty żeglarzy samotników. Reaktywowana po latach Impreza z tradycją, w roku 2024 odbyła się ponownie w randze Mistrzostw Polski.



4. Rejs Roku:

• Wyprawa do krainy deszczowców – czyli rejs Piotra Franciszczaka małym jachtem ze Szczecina na Islandię i Grenlandię.

• Piersi w Arktyce – Małgorzata Rzepecka –dopłynięcie dwóch otwarto pokładowych jachtów do 78ego równoleżnika

• Rejs Dwoma Jachtami dookoła Svalbardu i żegluga na północ do granicy lodu morskiego z osiągnięciem rekordowej szerokości geograficznej 83 01’16”N – Andrzej Górajek



5. Nagroda Specjalna:

• Izabela Kidacka – sędzia żeglarski, zaangażowana wieloletnia organizatorka i komandor Etapowych Regat Turystycznych.

• Piotr Stelmarczyk – szanowany popularyzator żeglarstwa i aktywny redaktor treści marynistycznych, organizator pierwszych edycji regat Poloneza oraz regat Unity Line

• Sławomir Turniak – komandor Klubu Żeglarzy Samotników, organizator ostatnich edycji regat o Puchar Poloneza oraz corocznych regat w Stepnicy



6. Żeglarz Roku:

• Sławomir Turniak – za doskonały sezon regatowy w tym zwycięstwo w Międzynarodowych Regatach o Puchar Gryfa Pomorskiego.

• Andrzej Górajek – za żeglugę na północ do granicy lodu morskiego z osiągnięciem rekordowej szerokości geograficznej 83o 01’16”N

• Anna Brzozowska – za zdobycie, wraz załogą, Mistrzostwa Polski Kobiet 2024.