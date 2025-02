Przygotuj swoje dwa kółka w Urzędzie Marszałkowskim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Rowerzyści z miasta, regionu ale i innych krajów mogą przygotować się na nadchodzący sezon kolarski.

W Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie trwają Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej. Na miejscu między innymi odbywają się warsztaty, wykłady i przeglądy rowerowe.- Ja bardzo lubię, najbardziej lubię całą rodziną, lubimy jeździć nad Miedwie albo na działkę do Kobylanki. - Przyszliśmy tutaj, ponieważ jeździmy na rowerach, chcieliśmy zobaczyć różne fajne trasy, rowery i spotkać ludzi, którzy też to lubią. - Staramy się jak najwięcej całą rodziną spędzać czas na rowerach. - Bardzo mi się podoba. Byłem w ubiegłym roku i dlatego i w tym roku przyjechałem tutaj, żeby pooglądać, zaopatrzyć się w nowe jakieś wydawnictwa - mówią odwiedzający.- Rower jest tutaj tylko środkiem do tego, żeby ten region zwiedzać, poznawać, korzystać z atrakcji. Natomiast oczywiście to się też łączy ze zdrowiem. No i promujemy się i w Polsce, i za granicą - mówi Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka ds. komunikacji rowerowej.Wydarzenie trwa do godziny 19.