Niezwykły pojazd podwodny w Świnoujściu. Zbudował go... fryzjer, w garażu [ZDJĘCIA]

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu zaprezentowało "Błotniak", czyli historyczny, podwodny pojazd, który został odbudowany w garażu fryzjera - pasjonata.

- Historyczny pojazd podwodny "Błotniak" został stworzony w ramach Układu Warszawskiego dla jednostek specjalnych, płetwonurków bojowych marynarki wojennej. Nazywam się Mariusz Szymański. Jestem płetwonurkiem, fryzjerem i zbudowałem załogowy pojazd podwodny "Błotniak". W 2003 roku odbudowałem pierwszą wersję tego pojazdu. Silnik, który jest używany, jest w torpedach - mówi Szymański.





- Co to jest? Domyślamy się na razie tylko. Jakiś batyskaf? - Jest czarny, jakiś taki statek albo łódź. - To jest jakiś prototyp. To jest nowość jak na te czasy, tak mi się przynajmniej wydaje - mówią przechodnie.

Edycja tekstu: Michał Król

Okręt jest niewielki, ale robi wrażenie.Pojazd można podziwiać przed budynkiem muzeum.