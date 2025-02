Jeździectwo kwitnie także zimą [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Jazda konna cieszy się popularnością także w chłodne dni. Okazuje się, że konie lepiej znoszą niskie temperatury niż upały.

Odwiedziliśmy ośrodek "Kopytko" w Świnoujściu, by dowiedzieć się, czy ta zima jest łaskawa zarówno dla jeźdźców, jak i koni.



- Zima nie przeszkadza, jedyne co to duży mróz bywa przeszkodą - podkreśla Marek Surowiec, prezes fundacji "Kopytko": - Jeżeli jest bardzo zimno, to zamarza podłoże na ujeżdżani. Mamy jednak halę, więc można pracować nad swoim dosiadem.



- Jest zimniej, ale gdy spadnie śnieg atmosfera też się zupełnie odmienia. - To jest super pora na jazdę na pewno dla koni, a dla jeźdźca też nie ma wielkiego problemu, bo w trakcie treningu się i tak mocno rozgrzewa. Konie zdecydowanie - moim zdaniem - wolą zimę, ze względu na niską temperaturę, która im sprzyja - zapewniają jeźdźcy.



I po takiej przejażdżce w lutym, pewnie można się zahartować na tyle, by mieć końskie zdrowie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas